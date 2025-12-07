На Урале задержали водителя, сбившего насмерть велосипедиста и скрывшегося с места ДТП

Сотрудники полиции задержали водителя, сбившего насмерть велосипедиста на 109 км автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган», сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. С места ДТП он скрылся.

Место ДТП

Фото: Пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области

Фото: Пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области

Наезд произошел 7 декабря в 5:20. Велосипедист — житель Каменского района 1962 года рождения — скончался на месте.

В ходе расследования установлено, что виновником ДТП стал водитель автомобиля «Шкода Октавиа» 2005 года рождения, местный житель. Он двигался со стороны Кургана в сторону Каменска-Уральского.

По его словам, в момент аварии в салоне находилась его девушка, которой стало плохо, и он торопился доставить ее в город для оказания помощи. После наезда, находясь в шоке, молодой человек покинул место происшествия.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Ранее он привлекался к административной ответственности 74 раза за нарушения правил дорожного движения. В отношении задержанного составлены материалы по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление транспортом без полиса ОСАГО и не пристегнутый ремень безопасности. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Алексей Буров