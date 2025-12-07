В Иране арестовали двух организаторов марафона из-за участия женщин без хиджабов

Суд Ирана арестовал двух организаторов марафона за то, что в мероприятии участвовали женщины без хиджаба. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на новостной сайт судебной системы Mizan. На снимках с забега видно, что некоторые из участниц не носили хиджаб.

Марафон проходил на острове Киш у южного побережья страны. В нем участвовали около 5 тыс. человек, сообщает издание. На сайте суда отметили, что один из арестованных — должностное лицо свободной экономической зоны Киш, а другой работает в частной компании, организовавшей забег. Согласно сообщению на Mizan, власти считают, что марафон был организован с «нарушением норм общественной морали». Против организаторов возбуждено уголовное дело.

В декабре 2024 года в Иране хотели ужесточить закон о хиджабе. Предполагалось, что новый закон существенно расширит спектр штрафных мер — в частности, планировалось ввести ограничения для подростков в возрасте от 12 лет. Регулярных нарушительниц могли бы приговаривать к тюремному заключению сроком до 15 лет. Масуд Пезешкиан отказался одобрить спорную инициативу в ее текущем виде из-за опасений, что она усилит раскол в обществе.

В октябре власти Ирана отменили обязательное требование для женщин носить хиджаб. Это было связано с волной протестов в стране против религиозных ограничений. Они начались осенью 2022 года после гибели студентки Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба». Родственники студентки заявили, что она умерла после избиения в полицейском участке. В полиции утверждали, что девушка погибла из-за проблем со здоровьем.