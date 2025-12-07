Пловец из Ростова-на-Дону взял три золота на Всероссийских соревнованиях

Пловец из Ростова-на-Дону Алексей Филипец завоевал три золотые медали на Всероссийских соревнованиях «Резерв России» среди юношей и девушек. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Спортсмен одержал победу на трех дистанциях вольным стилем. Алексей Филипец финишировал первым на 400-метровой дистанции с результатом 3:47,95. На 800 метрах он показал время 7:55,66, а на самой длинной дистанции в 1500 метров — 15:05,09.

Соревнования проходили в Саранске. В заплывах участвовали более тысячи пловцов 2010-2011 годов рождения из 87 регионов России.

Константин Соловьев