В Чувашии второй день подряд объявили желтый уровень опасности из-за непогоды

В Чувашии объявлен желтый уровень погодной опасности из-за резкого похолодания. Об этом сообщает МЧС республики.

Согласно прогнозу метеорологов, ночью 8 декабря в Чебоксарах и местами по республике ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более. На дорогах местами образуется гололедица.

Вчера, 6 декабря, в республике объявили опасность из-за сильного тумана с видимостью до 500 метров и менее.

Влас Северин