Партия грустного оптимизма

Партия «Яблоко» намерена участвовать в думской кампании 2026 года, невзирая на трудную ситуацию, в которой она оказалась в связи с административными и уголовными делами в отношении ее членов. Об этом заявили участники заседания федерального совета партии, прошедшего в эти выходные в Москве. Вопрос о том, кто возглавит предвыборный список и какова будет его конфигурация, пока остается открытым.

Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (слева) и глава партии Николай Рыбаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (слева) и глава партии Николай Рыбаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Члены федерального совета «Яблока» (постоянно действующий руководящий орган из 156 человек, принимающий главные решения в промежутке между съездами) собрались 6 декабря в зале с концептуальным оформлением: по обе стороны от сцены были установлены растяжки со словом «мир» на разных языках, а на экран транслировались «мирные» цитаты великих людей. В начале заседания его участникам раздали открытки, где они могли написать слова поддержки для шести однопартийцев, находящихся в заключении.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков рассказал, что партия начинает подготовку к выборам 2026 года в условиях, когда, «с одной стороны, продолжается гибель людей, с другой стороны, возбуждаются новые дела».

«11 наших коллег были под административным арестом, 58 человек были оштрафованы, 36 из них — за дискредитацию (вооруженных сил.— “Ъ”), причем многие из них штрафовались неоднократно. 29 человек подвергались задержаниям,— привел господин Рыбаков печальную статистику.— У 34 человек, а также в 5 региональных офисах были проведены обыски. Но самое тяжелое — это уголовные дела. Они возбуждены против 13 наших коллег». Кроме того, десять «яблочников» получили статус иноагента, добавил лидер.

Сам Николай Рыбаков 4 декабря был оштрафован на 1,5 тыс. руб. за «демонстрацию экстремистской символики». Наказание по этой статье предполагает запрет на участие в выборах в течение года. Ранее подобные решения были вынесены в отношении еще нескольких «яблочников».

Господин Рыбаков отметил «особое мужество», которое проявляют партийцы при отстаивании своей позиции в региональных парламентах, где на них «обрушивается негативная энергия». В такой ситуации нормальная текущая жизнь политической партии «может казаться чем-то невероятным», подчеркнул лидер. Тем не менее на выборах 2025 года кандидаты партии «в среднем получили 14,4% голосов», а всего от «Яблока» в этой кампании участвовало 164 кандидата в 19 регионах.

Председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский констатировал, что мир вступил в эпоху безвременья: «Миропорядок, существовавший 80 лет после окончания Второй мировой войны, уходит в прошлое и перестает действовать. Мировые лидеры демонстрируют неспособность к принятию и даже к обсуждению важнейших решений».

Больше всего господина Явлинского беспокоит то, что «человеческая жизнь перестает быть объективной ценностью»: «Из мировой политики ушла главная задача — поиск баланса интересов и их реализация».

В этом смысле вызывают тревогу и технологии искусственного интеллекта, который «грозит исключением человека как главного субъекта из будущей организации жизни».

Другие члены совета отчитались о работе на местах. Многие повторяли одну мысль: времена тяжелые, «идеи либерализма выжигаются каленым железом», но «людям нужна надежда». А глава аналитического центра партии Иван Большаков подбодрил соратников информацией о том, что «и социологи, и в Кремле признают, что у "Яблока" есть шансы». Резюмируя сказанное, Григорий Явлинский пообещал, что летом 2026 года предвыборный съезд непременно выдвинет партсписок в Госдуму.

«Мы уже составили календарный план, во всех отделениях должны пройти конференции по подготовке к съезду,— пояснил “Ъ” Николай Рыбаков.— В бюллетене должна быть хотя бы одна партия, которая занимает позицию за мир и прекращение огня, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы в выборах участвовать». По его мнению, «стратегия выбивания активистов с помощью административных дел планируется людьми, которые слабо себе представляют, что такое "Яблоко"». Господин Рыбаков убежден, что найдутся «тысячи людей, которые сами готовы быть кандидатами от партии, и миллионы, кто за нее готов проголосовать», поскольку «в России всегда были люди, которые придерживаются ценностей свобод и прав человека».

Вопрос о том, кто возглавит предвыборный список и какова будет его конфигурация, пока остается открытым. Напомним, что на выборах в Думу 2021 года Григорий Явлинский впервые в истории партии отказался баллотироваться в депутаты, а федеральный список единолично возглавил Николай Рыбаков.

Ксения Веретенникова