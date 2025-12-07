Фридрих Мерц подлатал израильские трещины

Канцлер Германии Фридрих Мерц 7 декабря завершил свой первый государственный визит в Израиль. Целью поездки было восстановить отношения между странами, пошатнувшиеся после решения Берлина в августе приостановить поставки вооружений Израилю на фоне операции в секторе Газа. Для Израиля же приезд одного из ключевых европейских лидеров стал возможностью укрепить подорванные дипломатические позиции в Европе. И хотя главы двух государств не нашли понимания по Палестине, их стратегический союз оказался сильнее идеологического спора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Ariel Schalit / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Ariel Schalit / Pool / Reuters

В Тель-Авив канцлер ФРГ прибыл вечером 6 декабря после переговоров в Иордании. У трапа его встретил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, после чего кортеж сразу отправился в резиденцию президента Ицхака Герцога в Иерусалиме. Господин Герцог радушно встретил Фридриха Мерца и заявил, что Германия «сыграет большую роль» в будущем израильтян и палестинцев, отдав должное дипломатическим усилиям Берлина по поддержанию достигнутого в октябре мирного соглашения с палестинской группировкой «Хамас». Также он упомянул крупнейшую оборонную сделку в истории еврейского государства на €4 млрд по поставке немцам израильской системы ПВО Arrow 3, назвав ее «уникальной».

Первая батарея Arrow 3 была официально введена в эксплуатацию 3 декабря, за несколько дней до визита Фридриха Мерца. Контракт был заключен еще в сентябре 2023 года и был реализован, несмотря на напряженность в отношениях между странами. Это первый случай, когда эта система была поставлена какой-либо стране, кроме США, при этом Берлин получил право самостоятельной эксплуатации. Такой шаг особенно важен для Берлина на фоне того, что страна лишилась пяти из 12 своих систем Patriot (три переданы Украине, еще две дислоцированы в Польше) и стала более уязвима к ударам с воздуха.

Сам господин Мерц не стал концентрироваться на закупках, но отметил, что он и президент Герцог «не могли встретиться в более сложные и запутанные времена».

Канцлер заверил, что «Германия твердо стоит на стороне Израиля, особенно после ужасного нападения, совершенного "Хамасом" 7 октября 2023 года».

«С тех пор мы смогли углубить и еще больше укрепить нашу дружбу, и вы знаете, что мы всегда будем на стороне Израиля»,— добавил он.

Позиция Германии по отношению к Израилю действительно выделяется на фоне других европейских государств и во многом определена исторической ответственностью перед еврейским государством после холокоста. Берлин последовательно выступал на стороне Израиля в его конфликте с «Хамасом» и защищал его право на ответную операцию. Когда военные действия Израиля в секторе Газа стали подвергаться критике в европейских столицах, а некоторые государства, включая Францию и Великобританию, решили признать государство Палестина, ФРГ продолжила придерживаться умеренной позиции.

Но с приходом к власти Фридриха Мерца в мае 2025 года позиция Берлина несколько ужесточилась: канцлер ввел частичное эмбарго на экспорт вооружений в Израиль. Запрет действовал только на наступательные вооружения и просуществовал меньше трех месяцев — с августа по октябрь, когда при посредничестве США было достигнуто мирное соглашение между Израилем и палестинской группировкой. Но даже такой краткосрочный шаг создал напряжение в двусторонних отношениях, которое стороны пытаются сейчас нивелировать. Неудивительно, что в этом контексте Фридрих Мерц стал первым европейским лидером, посетившим Израиль после установления режима прекращения огня. Последний же визит главы страны ЕС состоялся более года назад.

Основная часть визита канцлера пришлась на воскресенье. Он посетил мемориальный комплекс истории холокоста Яд Вашем и встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сначала тет-а-тет, а потом и в расширенном составе. В ходе итоговой пресс-конференции основное внимание было приковано к заявлению израильского премьера о том, что скоро наступит вторая фаза урегулирования ситуации в Газе.

Господин Нетаньяху анонсировал свой визит в США и встречу с президентом Дональдом Трампом в декабре и вновь отверг идею создания независимого Палестинского государства. Он напомнил, что 99 из 120 членов Кнессета (парламента) страны проголосовали против этой идеи. «Цель Палестинского государства — уничтожить еврейское государство»,— резюмировал Биньямин Нетаньяху.

Канцлер ФРГ публично не согласился с такой позицией: Берлин активно выступает за продвижение идеи о создании государства Палестина.

Такой сценарий он обсуждал накануне в Иордании и в рамках телефонного разговора с лидером Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом. Он указал, что режим прекращения огня в целом соблюдается, и заверил журналистов, что «стабильный мир возможен». По словам господина Мерца, у «Хамаса» не должно быть власти в новом государстве и в Берлине готовы оказать помощь ПНА, но при этом также критикуют ее за определенные шаги.

Однако финальное слово осталось за Биньямином Нетаньяху. Он напомнил, что территория между рекой Иордан и морем сейчас находится под контролем Израиля. «Мы — сила, отвечающая за общую безопасность, и в обозримом будущем мы таковыми и останемся. Это не имеет никакого отношения к вопросу политической аннексии, который остается предметом обсуждения»,— сказал израильский премьер.

Впрочем, несмотря на публичные разногласия по палестинскому вопросу, о новой размолвке между двумя главами правительств речи не идет — стратегические отношения, скрепленные историей и оборонными контрактами, оказались прочнее дипломатического спора.

Вероника Вишнякова