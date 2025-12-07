Метанавыки идут в рост

Интуиция, креативность и осознанность — топ-менеджеры все активнее развивают метанавыки. Согласно опросу компании «Технологии доверия», курсы по формированию таких компетенций входят в топ-3 по популярности. За прошлый год их прошли четверть управленцев. При этом 75% руководителей считают метанавыки ключевым направлением карьерного развития. Так ли это? Выясняла Ульяна Горелова.

Метанавыками принято называть особенности психики, которые помогают выбирать оптимальные стратегии поведения в непривычных ситуациях. На курсах студентам, например, предлагают прокачать креативность, адаптивность, эмоциональный интеллект, критическое мышление, коммуникативность и цифровую грамотность. Согласно исследованию компании «Технологии доверия», чем выше уровень ответственности сотрудника, тем важнее эти навыки для его карьерного роста. С этим согласен управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Личный пример: мой европейский MBA помог отстроить базовую матрицу знаний по управлению компанией в целом, но ни преподаватели, ни сокурсники не подсказали мне формулу успеха на следующие 50 лет, тот же искусственный интеллект. Ключевые сотрудники моей команды посещают профильные мероприятия. Если ты хочешь быть конкурентным на рынке, то просто не можешь отсидеться в стороне, должен постоянно учиться сам, непрерывно развивать свою команду.

Приобретенные метанавыки позволяют шире смотреть на мир, при этом создавать что-то революционное, быть визионером, а не последователем».

Пока курсы по развитию социальных и профессиональных навыков все же остаются более востребованными. Впрочем, по словам бизнес-коучей, soft-skills уже стали базовыми, а на уровне hard-skills происходит отбор в компанию. И именно метакомпетенции позволяют эффективно управлять коллективом в условиях геополитической и экономической неопределенности. К тому же это дает руководителям преимущество в рамках соперничества с новыми технологиями, отметила партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных: «Мы понимаем, что скоро человек реально будет конкурировать с искусственным интеллектом не только на уровне рядовых позиций, но и достаточно высоких должностей. Для человека сейчас важно не только развивать профессиональные компетенции, но и те способности, которые не может заменить ИИ. Я бы, наверное, к метанавыкам отнесла в целом комплексное видение ситуации не только на базе аналитики, но и на основании своей экспертизы. Уже топ-менеджеры часто пользуются услугами бизнес-коучей, проходят различное обучение».

Обучения метанавыкам проходит в формате лекций, семинаров, креативных лабораторий и даже групповых тренингов. Семимесячный курс в Высшей школе экономики, например, стоит 900 тыс. руб. Есть варианты и дешевле, за 200 тыс. руб., но уже дистанционные. В итоге учащиеся получают возможность освоить специальные техники, рассказала директор по развитию экспертного сообщества Академии социальных технологий Евгения Пятакова: «Креативность — это не что-то, свыше сошедшее, это понятный набор технологий, методологии и алгоритмов, по которым мы можем придумывать новые продукты и идеи. Есть разные методы, в том числе российские разработки. Интуиция основывается на наших знаниях и опыте. Для того чтобы научиться ее слышать и пользоваться ее советами, нужна определенная осознанность. И это вполне себе решаемая задача. В целом мы видим повышение интереса и спроса на обучение метанавыкам руководителей и сотрудников».

При этом новые технологии, судя по всему, действительно отнимают у руководителей работу как в плохом, так и в хорошем смысле. По крайней мере, по данным опроса Ассоциации менеджеров, 40% управленцев ждут, что благодаря цифровизации через десять лет количество их свободного времени удвоится.

Ульяна Горелова