«Цинга» в цене

В Москве завершился четвертый Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». Его победителем, по выбору жюри во главе с режиссером Александром Велединским, стал фильм Владимира Головнева «Цинга». Приз за лучшую режиссуру получил Савелий Осадчий за картину «Мальчик-птица». Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сюжет «Цинги» построен вокруг истории миссионеров, приехавших к оленеводам Ямала в переломном 1991 году

Фото: Свердловская киностудия Сюжет «Цинги» построен вокруг истории миссионеров, приехавших к оленеводам Ямала в переломном 1991 году

Фото: Свердловская киностудия

«Зимний», вот уже в четвертый раз завершающий год кинофестиваль, испытывает заметные сложности со сбором конкурсной программы: к декабрю остается мало достойных фильмов, не засветившихся на предыдущих смотрах. Это признают даже сами организаторы — программный директор Наталья Мокрицкая отметила, что в прошлом году «Зимний» переживал «смысловой и организационный кризис», который, однако, к нынешнему выпуску был преодолен.

В каком-то смысле это наблюдение правдивое: конкурс 2025 года в самом деле выглядел более цельным, и независимо от качества каждый фильм-участник был действительно авторским произведением.

Даже — или особенно — в случае главного курьеза программы, ленты Евгения Лаврентьева «Свобода». Ранее снимавший патриотические шпионские боевики («Личный номер», 2004) и сериалы («Черные кошки», 2013), а также комедии («Мечтать не вредно», 2005) и мелодрамы («Роковое наследство», 2014), он сделал свой первый независимый фильм, выступив в качестве режиссера, автора сценария и рассказчика в кадре. Нарочито театральное зрелище (все действие там происходит в интерьерах, а актеры играют подчеркнуто ненатурально), задуманное, очевидно, как сатира на современное общество, получилось до крайности нелепым, неостроумным и местами мучительным. Однако жюри отметило автора специальным упоминанием и дипломом с, хочется верить, ироничной формулировкой «За свободу за свой счет ОГРНИП 306770000194431 ИП Лаврентьев Е. А.» (так он обозначил в открывающих титрах свою кинокомпанию, специально созданную под этот проект).

Если же говорить о кино всерьез, то явным претендентом на победу в конкурсе выглядела «Цинга» — игровой дебют документалиста Владимира Головнева. В итоге фильм, действительно выгодно выделявшийся на фоне конкурентов, получил не только главный приз, но и награды за лучший сценарий для самого Головнева и Евгения Григорьева и за лучшую мужскую роль для Никиты Ефремова.

Ефремов играет в «Цинге» монастырского послушника Федора, который в 1991 году вместе со своим наставником, миссионером отцом Петром (Дмитрий Поднозов), отправляется на Ямал — крестить местных оленеводов. Год действия неслучаен: на фоне событий, происходящих где-то на краю земли, звучит прерывистый голос радиоприемника, рассказывающего об августовском путче 1991-го. В жизни страны происходит перелом, пока не замеченный обитателями Ямала, но перелом, только глубоко личный, случается и в жизни Федора. Отец Петр оставляет его одного с якутской семьей, отказавшейся принять православие, но согласившейся на пару недель приютить послушника. В течение этого короткого срока испытаниям и искушениям подвергнутся и его тело, и душа, и вера, и закосневшие в своем догматизме взгляды на устройство мира.

Внятный нарратив (увы, редкость для участников нынешнего «Зимнего») сочетается в «Цинге» с уверенным режиссерским взглядом и крепкими актерскими работами — особенно выделяется юный актер в роли сына оленевода, совсем не стушевавшийся рядом с главной звездой фильма Ефремовым.

В закрывающих титрах Головнева настигает желание растолковать, что же происходило в фильме, но, по счастью, финал все равно остается открытым, а сама картина — достаточно интригующей и небанальной.

Приз за лучшую женскую роль получила Маша Кошина, смело сыгравшая в, увы, не удавшемся в целом фильме Владимира Котта «Холодное сердце». За визуальное решение жюри наградило оператора Антона Громова, снявшего еще один конкурсный дебют — «Навар» Артура Григорьева.

Герой этой криминальной драмы — мелкий правонарушитель по прозвищу Шуст (Илларион Маров), который случайно знакомится с бывшим чемпионом СССР по метанию ядра (Евгений Сидихин). Тот рассказывает парню о бурятской коммуне, занимающейся продажей контрабандного нефрита, и Шуст со своими друзьями решает ее ограбить. Снят фильм действительно, что называется, «стильно, модно, молодежно», однако авторы пытаются усидеть на двух стульях сразу — авторского и жанрового кино, которые под ними разъезжаются. Что-то похожее происходит и с самим «Зимним», пока не нашедшим свою фестивальную индивидуальность.