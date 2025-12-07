Ярославская область продала газовые сети на 1 млрд рублей

В октябре Ярославская область завершила первую часть крупной сделки по продаже более 2 тыс. объектов газораспределительных сетей компании АО «Газпром газораспределение». Губернатор Михаил Евраев сообщил, что сумма сделки превысила 1 млрд руб., что стало важным финансовым достижением для региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ярославская область – единственный регион в России, который смог реализовать подобную сделку в 2025 году. Это серьезный шаг вперед, и я хочу поблагодарить всех коллег из правительства области, кто участвовал в этой большой работе»,— отметил губернатор Михаил Евраев.

Губернатор добавил, что впереди второй этап сделки на сумму около 1,5 млрд руб., который планируют завершить в следующем году. Это поможет снизить задолженность за газ и уменьшить финансовую нагрузку на муниципальные округа.

Антон Голицын