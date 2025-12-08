Как власти обсуждали запрет вейпов

В начале ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин пока неформально одобрил высказанную общественниками идею запрета продажи в России вейпов. Глава государства в ходе визита в Самару кивнул в ответ на просьбу дать соответствующее распоряжение, высказанную руководителем движения «Здоровое Отечество» Екатериной Лещинской. «Наше правительство это поддерживает»,— заявил Владимир Путин. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил позицию главы государства по запрету вейпов: «Президент сказал, что эта идея заслуживает внимания, но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в парламенте».

Ярым противником широкого распространения вейпов, особенно среди несовершеннолетних, выступает Минздрав. Министерство в январе 2025 года поддержало запрет на продажу такой продукции, отметив, что она завоевала популярность у наиболее уязвимых групп населения — детей и подростков. В июне 2025 года глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что лично выступает «за тотальный запрет» вейпов, так как является многодетным отцом. «Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция»,— объяснил чиновник свою позицию. Прошлым летом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ждет от правительства соответствующий законопроект. «Рассмотрим его в приоритетном порядке»,— пообещал господин Володин.

Региональные чиновники также не отстают от федеральных коллег. В августе этого года запретить продажи вейпов предлагал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и на одном из совещаний попросил Владимира Путина дать регионам полномочия вводить такие ограничения. В последнее время о намерении бороться с продажей электронных сигарет также сообщали власти Вологодской, Саратовской областей, Республики Алтай и Дагестана.