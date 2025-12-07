Урожаю грозит «тепловой удар»

Аномально теплое начало зимы может ударить по будущему урожаю в центральных и южных регионах России. Такими опасениями с “Ъ FM” поделились фермеры и агрономы. В Москве, Башкирии, Удмуртии, Краснодарском крае температура не соответствует норме для декабря. Из-за этого, в частности, на плодоносных деревьях, как весной, набухают почки, местами распускаются листья, а жимолость начала цвести. Ухудшает ситуацию и отсутствие снежного покрова, который должен спасать почву от серьезного промерзания.

Худший сценарий — резкое наступление заморозков без осадков. В таком случае растения попросту не выживут, пояснила руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий: «Обычно в средней полосе России зима служит в какой-то степени даже обеззараживающим буфером: приходят морозы и уничтожают достаточно большую часть вредителей, которые при этих температурах не выживают. Речь, в частности, о грибных болезнях растений, когда плоды плесневеют, чернеют, белеют. Это все в какой-то степени морозами контролируется. Соответственно, чем дольше у нас стоят теплые температуры при высокой влажности в тот период, когда у растений уже нет вегетации, особенно когда не хватает солнца, это действительно может негативно сказываться на последующем сезоне. Пока мы не знаем, какой будет зима, я вижу очень противоречивые прогнозы. Кто-то говорит об очень холодной зиме, которая нас ждет, кто-то, наоборот, об очень теплой.

Самая неудачная ситуация — это когда зимой то тепло, то холодно. Растениям наиболее комфортны стабильные умеренно отрицательные температуры, когда они могут отдохнуть, собраться силами и потом хорошо, ровно проснуться весной.

Все зависит от культуры, регионов, от самого перепада температуры. Нельзя сказать, что вот один раз температура изменилась и сколько-то процентов урожая мы потеряли. Кроме того, большая часть фруктов и овоще у нас завозится из других стран. Практически мы можем говорить о какой-то серьезной доли присутствия на рынке российской продукции относительно яблок. Наверное, процентов на 40-50 в хороший сезон мы обеспечены по сливе, и то по ограниченному набору сортов. В остальных случаях импорт составляет 70%, иногда и 90%, иногда и 100%, если мы говорим про те же бананы и цитрусовые».

Катастрофическим для урожая игроки сельхозрынка называют 2024-й. Тогда аномально теплую зиму сменили сильные заморозки, которые продолжались до середины мая. Пострадал урожай в 41 регионе страны. По данным Национального плодоовощного союза, часть хозяйств тогда потеряли до 90% планируемого урожая. При этом аномально теплая зима может нести и другие риски. В таких условиях успешно зимуют вредители, такие как долгоносики и саранчовые, рассказал исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников:

«В последние годы мы наблюдаем погодную аномалию. Это отражается на вегетации овощей открыто грунта, начиная с посевных и посадочных работ, которые влияют на полученный урожай и качество выращиваемой продукции. В 2024-м ситуация с погодой, в частности, повлияла на сроки посева ряда овощей. Кроме того, на примере прошлого сезона во многих ресурсных регионах высокие температуры спровоцировали развитие бактериальных заболеваний, фитофтороза и альтернариоза и так далее, что обусловило низкое качество выпущенной продукции. На сегодняшний день во многих сельхозпредприятиях возможны потери урожая. Оценить их можно будет только, наверное, в середине января. Понятно, что есть методы, как с этим бороться, но это дополнительные затраты и сложности в технологиях, используемых при выращивании продукции».

При этом из-за аномально теплой погоды в лесах Московской области до сих пор можно собирать грибы, в том числе лисички. По информации СМИ, особенно много их в Одинцовском, Рузском, Щелковском и Подольском районах.

Андрей Дубков