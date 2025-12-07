В КБР основной водопровод в селе Терекское обновят до конца года

В селении Терекском реконструкцию основного водопровода планируют завершить до конца 2025 года. Подрядчик уже прорыл почти 21,7 км траншеи и уложил более 21 км пластиковых труб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что на объекте завершили бурение скважины, установку глубинного насоса и прочистку скважин. Кроме того, подготовлены основания, собраны и установлены четыре башни, установлено 98 колодцев из 101.

Начато также строительство четырех павильонов. Специалисты для сдачи водовода необходимо выполнить обвязку скважин, провести очистку и промывку системы. По данным властей, проект обеспечит надежным водоснабжением более двух тысяч жителей села Терекское.

Константин Соловьев