«Любэ», Александр Панайотов и ретро-концерт

В Ярославле на неделе с 8 по 14 декабря состоятся концерты звезд 80-90-ых годов, Александра Панайотова, оперных певцов Ирины Моревой и Ивана Гынгазова, стендап-комика Гурама Амаряна, групп «Любэ», «Нэнси», Gayazovs Brothers. В городе на сцену в рамках спектаклей выйдут заслуженная артистка России Екатерина Гусева, Иеромонах Кирилл, Надежда Ангарская, актеры «Уральских пельменей», а также покажут постановки про Гамлета и Достоевского. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Певец Александр Панайотов

Концерты

8 декабря во Дворце молодежи состоится концерт Александра Панайотова, известного по таким песням как «Я слушал дождь», «Миллионы», «Необыкновенная, «Любовь, похожая на сон», «Не тревожь мне душу, скрипка», «Нереальная». Стоимость билета — от 3 тыс. руб., начало в 19:30.

8 декабря в КЗЦ «Миллениум» выступит группа «Любэ». Зрители услышат такие хиты, как «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Позови меня тихо по имени», «Комбат» и другие в исполнении Николая Расторгуева. Билеты на концерт — от 1,8 тыс. до 15 тыс. руб. Начало — в 19:00.

9 декабря в «Руки Вверх! Бар» для поклонников молодежного поп-рока даст концерт Дора. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб., начало в 20:00.

Певица Дора (Дарья Шиханова)

9 декабря оперные певцы Ирина Морева и Иван Гынгазов выступят на сцене Ярославской филармонии. В программе концерта прозвучат знаменитые арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 800 руб.

10 декабря в КЗЦ «Миллениум» состоится большой ретро-концерт «Дискотека «Союз». Выступят лучшие составы и полные группы звезд 80–90-х: Лада Дэнс, группа «Краски», Татьяна Овсиенко, Рома Жуков, группа «Божья Коровка», Александр Добрынин («Розовые розы Светке Соколовой»). Прозвучат хиты «Один лишь раз», «Школьная Пора», «Он не знает ничего», «Гранитный камушек», «Колечко», «Аромат любви», «Я люблю тебя Сергей», «Бродячие артисты», «Вспомни капитан», «Девочка ночь», «Я люблю вас девочки», «Сегодня к маме я приехала домой». Стоимость билетов — от 2,2 тыс. руб., начало в 19:00.

12 декабря во Дворце молодежи состоится стендап-концерт Гурама Амаряна — участник проектов Stand-Up на ТНТ, «Решалы», «По хатам». Также в этот вечер выступят другие комики: Геворк Абрамян, Илья Раевский, Сергей Снурников, Эрнест Таржуманян и Вадим Постильный. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,6 тыс. руб.

Группа Gayazovs Brothers

13 декабря с концертом в Вознесенском выступит группа Gayazovs Brothers. Братья Ильяс и Тимур исполнят свои хиты «Увезите меня на дип-хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, ты и море» и «Пошла жара». Стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб., начало в 19:00.

14 декабря в ярославской филармонии выступит рок-группа Magic Cellos Band. Центром ансамбля являются две виолончели, но в группе присутствует и скрипка, и ритм секция — бас гитара и ударные. «Маленькая ночная серенада» Моцарта, «Времена года» Вивальди, «Чардаш» Монти, «Венгерский танец №5» Брамса зазвучат по-другому в исполнении группы. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 500 руб.

15 декабря во Дворце молодежи выступит группа «Нэнси» с праздничным концертом «Ментоловое настроение». Прозвучат хиты, известные тем, чья молодость пришлась на 90-е годы. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб., начало в 19:00.

Спектакли

8 декабря в Некрасовской библиотеке будет представлена литературная композиция «„Солнце моей жизни“: Анна Григорьевна и Федор Михайлович Достоевские о любви». В постановке на основе воспоминаний Анны Достоевской показана история любви великого русского писателя. Художественный руководитель, режиссер и один из актеров — актер Волковского театра. Вход свободный, начало в 16:00.

Спектакль «Между небом и землей»

8 декабря в Волковском театре покажут музыкально-драматический спектакль «Между небом и землей» режиссера Александра Дзюбы. Это притча о жизни и житии Архиепископа Луки (Войно–Ясенецкого), который был хирургом, врачевателем души и тела, а после своей кончины был удостоен сана Святого. Впервые на одну драматическую сцену выйдут заслуженная артистка России, актриса театра имени Моссовета Екатерина Гусева и Иеромонах Кирилл (Перегудин), действующий насельник Московского Данилова монастыря. Именно в его исполнении зрителям будет рассказана история Святого. А любимая миллионами актриса исполнит главную женскую роль, олицетворяя несколько образов сразу: Богородицы, Жены, Матери. Именно с ее исполнения «Ave Maria» начнется спектакль. Стоимость билетов — от 6 тыс. руб., начало в 19:00.

11 декабря во Дворце молодежи покажут спектакль «Свидание вслепую», в котором сыграют Надежда Ангарская, Иван Пышненко и Сергей Молчанов. Сюжет строится на встрече двух человек, находящихся в разводе и с кучей проблем. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 600 руб.

11 декабря в областном Доме актера покажут моноспектакль Раде Костича о жизни Чарли Чаплина. Тематика монодрамы «Моя война» основана на противопоставлении личностей Чаплина и Гитлера. Влияние Второй мировой войны на личную и профессиональную жизнь Чаплина является самой сутью спектакля. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,3 тыс. руб.

12 декабря в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль режиссера Натальи Семеновой «Гамлет Story», в котором соединились тексты Уильяма Шекспира со стихами Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Арсения Тарковского, Бахыта Кенжеева, Бориса Рыжего. На сцену выйдут сразу три Гамлета — Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко, Сергей Шнырев. Стоимость билетов — от 2 тыс. руб., начало в 19:00.

16 декабря в КЗЦ «Миллениум» «Уральские пельмени» представят свое новогоднее шоу. В концерте традиционно участвуют Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Стоимость оставшихся билетов — от 6 тыс. руб., начало в 19:00.

Выставки и встречи

С 8 по 12 декабря в Ярославле будут праздновать день рождения поэта Николая Некрасова. 10 декабря в Некрасовской библиотеке в 10:30 состоится тематические занятие «Н. А. Некрасов: поэт, журналист, издатель», в 18:10 — лекция «Социальный маскарад в творчестве Н. А. Некрасова», художественное чтение фрагментов поэм Некрасова и открытый микрофон. 11 декабря там же пройдет «Некрасов-квест». 10 декабря в Центре библиотечного обслуживания молодежи (Московский проспект, 147) состоятся лекция и поэтический баттл, где участники смогут попробовать себя в роли Некрасова, читая стихи и соревнуясь с командой-соперником. Полная программа событий на сайте библиотеки.

В Ярославском художественном музее последнюю неделю работает выставка произведений художников Василия Сурикова, его зятя Петра Кончаловского и сына Михаила Кончаловского из собрания Русского музея. В экспозиции представлены 33 работы: «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», «А.Н. Толстой у меня в гостях» и другие. Сборные экскурсии с 10 декабря будут проходить каждый день. Стоимость билета на выставку — 500 руб.

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Символ слова» в экспозиции «Слово о полку Игореве». Она проходит в рамках Перекрестного года культуры России и Китая. На выставке представлено более 70 экспонатов. Гости смогут увидеть, как современные китайские художники изображают князя Игоря и его поход. Входной билет — 170 руб.

Выставка «Символ слова»

Кино

9 декабря в Центре имени В.В. Терешковой состоится бесплатный показ полнокупольного фильма «Покрышкин. Формула Победы» о летчике Александре Покрышкине. Картина рассказывает о его пути от детской мечты до становления одним из лучших летчиков Великой Отечественной войны. Начало в 18:00, вход на сеанс свободный, но требуется предварительная регистрация по телефону 72-93-61.

В кинопрокат вышла приключенческая лента «Шальная императрица». Подруги Лера, Валентина и Ольга провели в Санкт-Петербурге шуточный ритуал. Но вдруг появилась Екатерина Великая. Императрица с головой окунулась в современный мир. В фильме снялись Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк, а также Кирилл Зайцев, Федор Гамалея.

Еще один новый приключенческий фильм начали показывать в кинотеатрах — «Волчок», события которого происходят на рубеже XIX и XX веков. Дворянин-сирота Ваня Огарев сбегает из Москвы в Нижний Новгород в попытках сохранить свою жизнь и наследство. От убийц, которых наслал на 13-летнего сироту его дядя, Ваню Огарева будет спасать кулачный боец Волчок. В фильме снялись Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин и Андрей Смоляков.

Подготовила Алла Чижова