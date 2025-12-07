Компенсация для неизбранных

Измайловский суд Москвы направил в Конституционный суд (КС) запрос о проверке ч. 4 ст. 100 закона о КС, в котором обращает внимание на отсутствие четко обозначенной процедуры применения компенсаторных механизмов, предусмотренных этой нормой. Речь идет о довольно редком способе восстановления нарушенных прав в тех случаях, когда обычный пересмотр дела уже бесполезен. В последние годы КС все чаще признает право на компенсацию за кандидатами и партиями, необоснованно снятыми с выборов, но суды в регионах этот механизм осваивают с трудом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Измайловский суд удовлетворил ходатайство москвички Екатерины Силаевой об обращении в КС с запросом о проверке норм, предусматривающих возможность применения компенсаторных механизмов в случаях, когда простой пересмотр дела не приведет к восстановлению нарушенных прав. Об этом “Ъ” рассказал руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский, представляющий госпожу Силаеву в суде. Она добивается компенсации за то, что в 2022 году ее не пустили на выборы в муниципальные советы двух столичных округов — Восточное Измайлово и Гагаринский.

В обоих случаях экс-кандидату отказали в участии в выборах, сославшись на недостоверность сведений о роде занятий (она написала, что является самозанятой, в то время как в справке налогового органа было указано «физическое лицо — налогоплательщик налога на профессиональный доход»).

В 2024 году КС признал, что такой отказ не был обоснованным, и указал, что Екатерина Силаева может рассчитывать на применение к ней компенсаторных механизмов.

Поскольку критерии и механизм расчета сумм компенсации в законе отсутствуют, экс-кандидат обратилась в Гагаринский и Измайловский райсуды, выбрав для каждого разные методы расчета компенсации. В первом случае она ориентировалась на размер оклада главы округа, депутатом от которого могла избраться, оценив общий объем компенсации в 2,2 млн руб., а во втором исходила из стоимости юридических услуг, запросив чуть более 800 тыс. руб. Гагаринский суд частично удовлетворил иск, присудив Екатерине Силаевой 30 тыс. руб. в качестве премии «за активную правовую позицию». Измайловский же суд не смог принять решение и приостановил дело в связи с направлением запроса в КС. Согласно электронной картотеке суда, он находится на предварительном изучении.

На законодательном уровне процедура применения компенсаторных механизмов никак не урегулирована, и КС просят признать, что она нуждается в уточнении, объясняет господин Брикульский. Суды не понимают, как эти механизмы применять: они снижают суммы компенсаций, вынуждают заявителей повторно доказывать причиненный вред, то есть, по сути, нивелируют право заявителей на восстановление их прав. А некоторые признают лишь поощрительную функцию компенсаторных механизмов и «премируют» заявителя, вообще не присуждая ему возмещения.

Такая противоречивая практика создает предпосылки для нарушения конституционных прав, избирательного правосудия и произвола, подчеркивает юрист.

Между тем, отмечает он, нельзя говорить о победе в КС, если решение, которое вынесено в пользу заявителя, невозможно исполнить.

В последние годы суды действительно демонстрировали значительный разброс в размерах компенсации снятым с выборов кандидатам, отстоявшим свои права в КС. Так, экс-кандидату в Мосгордуму Сергею Цукасову, которого не пустили на выборы в 2019 году за мелкие ошибки в документах, Мосгорсуд присудил 30 тыс. руб. Оренбургскому отделению КПРФ, у которого в 2022 году из-за опечатки в фамилии одного кандидата к довыборам в городской совет Орска не допустили весь список, суд назначил компенсацию в 100 тыс. руб. А в Псковской области два районных суда присудили «Яблоку» за незаконное снятие его списков с муниципальных выборов 2023 года 218 тыс. и 190 тыс. руб.

КС будет довольно сложно проигнорировать такой запрос, считает консультант Исследовательского центра частного права Наталья Спиридонова.

Сама идея применения компенсаторных механизмов очень позитивная, отмечает эксперт, но ее применение на практике часто приводит к обратному эффекту.

По мнению эксперта, это происходит из-за неопределенности в понимании правовой природы нормы, которая очевидно требует разъяснений. «На мой взгляд, здесь правильно было бы применять наиболее разработанные механизмы гражданского права (например, способ расчета убытков и их презумпции для отдельных категорий благ, таких как репутация, свобода и неприкосновенность частной жизни и т. д.), но не ограничиваться ими и развивать специальные средства восстановления публичных прав». В любом случае компенсаторные механизмы нельзя сводить только к денежной компенсации, уверена госпожа Спиридонова.

Анастасия Корня