Государственная компания «Автодор»

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») создана в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в России. Находится в управлении Минтранса, занимается проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием дорог.

В управлении «Автодора» находится более 5 тыс. км автодорог (трассы М-3, М-4, А-107, М-11, М-12Ц, ЦКАД и другие), из них 3 тыс. км — эксплуатируются в платном режиме. Компания сформировала бесшовный скоростной коридор по направлениям запад—восток от Санкт-Петербурга через Москву до Казани протяженностью более 1,5 тыс. км, а также север—юг от Санкт-Петербурга через Москву до Краснодара — свыше 2 тыс. км. С 2022 года «Автодор» занимается ремонтом дорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В 2024 году доходы госкомпании от взимания платы за проезд по трассам выросли с 80,2 млрд до 121,8 млрд руб. Субсидии федерального бюджета на управление дорогами, находящимися в управлении «Автодора», выросли с 35,3 млрд до 89,5 млрд руб., субсидии на строительство и реконструкцию — с 85,8 млрд до 100,6 млрд руб.