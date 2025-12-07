Михаил Евраев поручил привести в порядок все люки в центре Ярославля

В Ярославской области началась работа по ремонту люков на дорогах и тротуарах. На совещании под руководством губернатора Михаила Евраева обсудили промежуточные результаты мониторинга. Уже обследовано более 7,5 тыс. объектов, сообщили в правительстве Ярославской области.

Михаил Евраев отметил важность данной работы, подчеркнув, что неправильно установленные или просевшие крышки колодцев могут повлиять на состояние дорог и безопасность людей.

«Выявлено 670 дефектов, требующих срочного устранения. Особое внимание – историческому центру Ярославля, где проблема особенно заметна. Поручил привести все люки в центре города в нормальное состояние до конца декабря»,— сказал Михаил Евраев.

Обследование люков по всем округам области планируется завершить к концу февраля. Для каждого объекта определяют перечень работ и исполнителей. Весной, с наступлением благоприятной погоды, начнутся мероприятия по устранению дефектов. Инспекция направит предписания организациям-собственникам, не обеспечившим соблюдение требований. Нарушители будут оштрафованы, а для юридических лиц сумма штрафа может достигать 300 тыс. руб.

