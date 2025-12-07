Пермский производитель кабелей открыл первый магазин в Карелии

«Камский кабель» открыл первый магазин в Петрозаводске. Как сообщает пресс-служба компании, Республика Карелия стала третьим субъектом Северо-Западного федерального округа, где представлены точки продаж пермского производителя кабельно-проводниковой продукции.

В основном магазины «Камкабеля» присутствуют в Перми. Также есть точки продажи в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Ульяновске, Краснодаре, Иркутске, Владивостоке и других городах.

ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Компания является одним из крупнейших в РФ производителей кабельно-проводниковой продукции. Номенклатура изделий предприятия насчитывает более 75 тыс. кабелей и проводов. Кроме депутата пермской гордумы Владимира Плотникова владельцами предприятия являются спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов.