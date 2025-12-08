Металлургов прокатили с ценами

Цены на горячекатаный прокат в российских портах могут колебаться около текущих уровней до 2028 года при сохранении слабого спроса на сталь в мире. Дальнейший рост котировок в этом сценарии будет обусловлен в основном инфляцией. Для восстановления рынка требуется выход из кризиса китайского строительного сектора, а также рост спроса на импортный металл в Индии и на Ближнем Востоке.

При сохранении текущей ситуации на мировом рынке экспортные цены на российскую сталь начнут расти только в 2028 году, следует из прогнозов консалтинговой компании Kept. По оценкам аналитиков, в этом сценарии стоимость горячекатаного проката в портах Черного моря до 2027 года будет колебаться в диапазоне $478–487 за тонну (FOB), на Дальнем Востоке — $509–519 за тонну. В 2028 и 2029 годах ожидается увеличение котировок до $512 и $540 за тонну и до $548 и $578 за тонну соответственно. Но и этот рост, отмечают в Kept, будет обусловлен скорее инфляцией, чем изменением фундаментальных факторов.

Как говорится в обзоре Kept, сегодня глобальный рынок стали ощущает влияние торговых войн и замедления темпов развития экономики, а на российскую отрасль существенное влияние оказывают санкции. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), объем производства в 70 странах мира за январь—октябрь 2025 года сократился на 2,1% год к году, до 1,51 млрд тонн. В Китае показатель снизился на 3,9%, до 817,9 млн тонн, в РФ — на 4,9%, до 56,5 млн тонн. В этих условиях, сказано в обзоре Kept, стоимость горячекатаного проката в РФ в черноморских и дальневосточных портах в третьем квартале 2025 года была на 14–15% меньше, чем годом ранее.

Второй сценарий Kept предполагает выход цен на сталь на растущий тренд в 2026 году в условиях стабилизации на мировых рынках, достижения договоренностей в торговых переговорах между ведущими странами и роста промышленности. В этом случае, по оценкам аналитиков, горячекатаный прокат в портах Черного моря с четвертого квартала 2025 года по 2029 год подорожает на 29,9%, до $620 за тонну, на Дальнем Востоке — на 29,4%, до $664 за тонну.

В Kept пояснили, что реализация второго сценария возможна при окончательном выходе китайской отрасли строительства и недвижимости из многолетнего кризиса, росте интереса к стали в Индии и на Ближнем Востоке и восстановлении цепочек поставок.

Для российских сталелитейных компаний помимо увеличения глобальных цен и мирового спроса важны снижение логистических расходов и комфортный валютный курс, добавляют аналитики. Опрошенные металлурги комментарии не предоставили.

Доцент кафедры экономики МИСиС Рафаэль Абдулов считает, что текущие ограничения на рынке стали, включая тарифы, квоты и антидемпинговые меры (особенно против экспорта из Китая) приведут к регионализации торговли, снижению глобального предложения дешевого металла и росту цен на защищенных рынках, таких как ЕС и США. «В ближайшие пять лет влияние этих факторов будет усиливаться»,— полагает он. При этом, отмечает господин Абдулов, профицит стали на глобальном рынке сохранится в ближайшие годы на высоком уровне из-за продолжающегося роста мощностей, превышающего темпы спроса.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев полагает, что мировой рынок стали начнет чувствовать себя лучше как минимум при агрессивном сокращении экспорта из Китая — с текущих более чем 100 млн тонн хотя бы до 60–70 млн тонн в год. Но пока, оговаривается он, это выглядит маловероятно. Господин Алиев добавляет, что большие надежды возлагаются на Индию с ее бурной индустриализацией, но и здесь растущий внутренний спрос будет покрываться собственным производством, которое может вырасти на 60–70% к 2030 году. Олег Абелев из ИК «Риком-Траст» указывает, что ждать моментального восстановления сектора строительства и недвижимости в Китае точно не приходится. В лучшем случае меры властей КНР по поддержке отрасли начнут работать ближе ко второй половине 2026 года, добавляет он. Для российских же металлургов, продолжает Рафаэль Абдулов, эффект от любого ценового восстановления будут нивелировать удорожание логистики, дисконты и вытеснение с ключевых рынков.

Полина Трифонова