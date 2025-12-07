Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону 24 проекта стали победителями региональной премии

В Ростовской 24 проекта стали победителями регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В 2025 году от донского региона поступило 848 заявок, из которых 24 проекта стали победителями регионального этапа, а 18 прошли в полуфинал.

Особого признания удостоился проект «Герои Приазовья», который победил в номинации «Лидер социальных изменений. МСП». На протяжении шести лет команда собирает и сохраняет семейные истории об участниках Великой Отечественной войны из Азова и района. За это время удалось сберечь более 700 уникальных историй.

Еще одним значимым достижением, по словам господина Слюсаря, стало присвоение Донскому волонтерскому центру статуса методического центра федерального уровня.

Константин Соловьев

Новости компаний Все