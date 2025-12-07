На Дону 24 проекта стали победителями региональной премии

В Ростовской 24 проекта стали победителями регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В 2025 году от донского региона поступило 848 заявок, из которых 24 проекта стали победителями регионального этапа, а 18 прошли в полуфинал.

Особого признания удостоился проект «Герои Приазовья», который победил в номинации «Лидер социальных изменений. МСП». На протяжении шести лет команда собирает и сохраняет семейные истории об участниках Великой Отечественной войны из Азова и района. За это время удалось сберечь более 700 уникальных историй.

Еще одним значимым достижением, по словам господина Слюсаря, стало присвоение Донскому волонтерскому центру статуса методического центра федерального уровня.

Константин Соловьев