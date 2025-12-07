Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье вынесли приговор обвиняемому в распространении наркотиков

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил жителя края к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в хранении килограмма синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба Южной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в августе 2024 года мужчина остался без работы, что привело к материальным проблемам в семье. В поисках заработка он нашел в мессенджере рекламу о доходе от распространения листовок и написал в чат организаторов.

Подсудимый договорился с сообщником о торговле запрещенными веществами на территории региона через систему тайных складов. В январе 2025 года транспортные полицейские при личном обыске обнаружили у него более килограмма запрещенных веществ.

Константин Соловьев

Новости компаний Все