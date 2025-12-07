Армия Таиланда призвала жителей граничащих с Камбоджей районов эвакуироваться

Власти Таиланда направили экстренное предупреждение жителям приграничных с Камбоджей районов четырех провинций об обязательной эвакуации в убежища из-за угрозы новых вооруженных столкновений. Об этом сообщила газета Khaosod.

Второй армейский округ тайской армии рекомендовал жителям покинуть дома, поскольку существует потенциальная опасность эскалации конфликта в районе границы с Камбоджей. Столкновения между военнослужащими двух стран возобновились после того, как камбоджийские военные открыли огонь из стрелкового оружия, на что тайские силы ответили. В результате перестрелки двое тайских солдат получили ранения. Несмотря на прекращение огня, подразделения остались в полной боевой готовности.

Территориальные споры между Таиландом и Камбоджей длятся более века. Границы, сформированные во времена колониального Французского Индокитая, до конца не демаркированы, особенно в труднодоступных горных районах. С 2005 по 2025 год здесь неоднократно происходили вооруженные столкновения, в том числе с применением артиллерии и авиации. В июле 2025 года после четырехдневной пограничной войны был введен режим прекращения огня благодаря переговорам с участием США, Китая и Малайзии.

В октябре нынешнего года премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали мирную декларацию, призванную стать основой для урегулирования конфликта. Однако в ноябре господин Чанвиракун объявил о приостановке выполнения соглашения после подрыва двух тайских солдат на противопехотной мине на границе.