Шойгу на предстоящей неделе посетит Вьетнам и Лаос

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на следующей неделе посетит с рабочим визитом Вьетнам и Лаос. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза, передает ТАСС.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Во главе межведомственной делегации господин Шойгу встретится с высшим политическим и военным руководством обеих стран, а также с главами правоохранительных органов и прочих силовых структур. В программе визита запланированы посещения мемориалов павшим героям, в том числе советским летчикам, а также объектов оборонно-промышленного комплекса.

Представители российской стороны отмечают, что эти встречи призваны укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны. В ноябре Сергей Шойгу уже обсуждал вопросы военно-технического сотрудничества с руководителями Омана и провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.