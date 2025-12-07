В Самарской области на трассе «КамАЗ» насмерть сбил пешехода

В воскресенье, 7 декабря, в 03:00 (MSK+1) на автомобильной дороге Обход Сызрань произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает госавтоинспекция Самарской области.

Автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом НЕФАЗ под управлением водителя 1986 года рождения двигался со стороны Сызрани в сторону федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал». На 21-м километре он наехал на неустановленного пешехода, который находился на проезжей части «без цели ее перехода».

Пешеход погиб на месте происшествия.

Руфия Кутляева