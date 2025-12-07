В городе Шахты по подозрению в подготовке к поджогу задержали 21-летнюю девушку

В городе Шахты полицейские задержали 21-летнюю местную жительницу, которую подозревают в подготовке к поджогу здания по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, в дежурную часть поступил сигнал о подозрительной женщине возле одного из городских зданий. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали девушку и доставили в территориальное отделение для разбирательства.

Как установили полицейские, задержанная стала жертвой мошенников. Сначала звонящие принудили ее перевести крупную сумму денег на «безопасный счет». Затем с девушкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он угрожал уголовной ответственностью за якобы финансирование недружественного государства и принудил к совершению поджога.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, предполагает лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемая задержана.

Константин Соловьев