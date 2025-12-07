Песков: замороженных активов РФ хватит, чтобы «тратить украинцев как пули»

Замороженных в Европе российских активов хватит, чтобы еще несколько лет «тратить украинцев как пули». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев как пули», — сказал пресс-секретарь президента автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину (цитата по «Вести»).

Если российские активы экспроприируют, то ответственность за это будут нести как конкретные люди, так и целые страны, добавил Дмитрий Песков.

3 декабря Еврокомиссия обнародовала два варианта по финансированию Украины в 2026-2027 годах. Один из них предполагает принудительное изъятие активов РФ — по данным Politico, для помощи Киеву ЕК предлагает экспроприировать €165 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела 5 декабря встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером по вопросу Украины и активов РФ. После этого глава ЕК написала на своей странице в X, что переговоры не привели стороны к согласию.

Барт де Вевер заявил во время выступления в парламенте, что для использования замороженных активов должны быть соблюдены три условия: распределение всех рисков между всеми странами Евросоюза, запрос средств в равных долях от всех стран ЕС, владеющих российскими активами, а также «защита ликвидности и рисков».