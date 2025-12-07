Пьяный саратовчанин изрезал попутчика в поезде Петербург — Симферополь

Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство в поезде, следовавшем из Петербурга в Симферополь, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инцидент случился в ночь на 28 ноября, когда состав ехал по Новгородской области. По версии следствия, 45-летний саратовчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и беспокоил других пассажиров.

Конфликт перерос в драку, когда обвиняемый и его 40-летний попутчик вышли для разговора в тамбур. Там пьяный пассажир нанес собеседнику многочисленные ножевые ранения.

Пострадавший смог оказать сопротивление, а на шум оперативно прибыли сотрудники транспортной полиции, которые задержали злоумышленника прямо на месте происшествия. Жертву нападения срочно доставили в больницу Великого Новгорода, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Андрей Маркелов