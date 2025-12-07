В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Набережных Челнов, обвиняемого в совершении противоправных действий в интернете в отношении 10-летней девочки из Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанец предстанет перед судом за переписку с 10-летней девочкой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстанец предстанет перед судом за переписку с 10-летней девочкой

По версии следствия, осенью 2024 года мужчина установил контакт с несовершеннолетней и совершил в отношении нее противоправные действия. Инцидент был пресечен после того, как родители девочки обнаружили подозрительную переписку в ее телефоне и обратились в правоохранительные органы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие располагает достаточной доказательной базой, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Влас Северин