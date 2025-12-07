Движение по улице Карпинского открыли в техническом режиме

Техническая готовность дороги по ул. Карпинского составляет 78%. Как сообщил в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сегодня в техрежиме по ней было запущено движение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

фото: telegram-канал Дмитрия Махонина



Ключевым этапом проекта реконструкции было строительство нового путепровода через Транссибирскую магистраль. В ноябре его полностью заасфальтировали и сделали удобные подходы. Сейчас все шесть полос на участке от шоссе Космонавтов до ул. Стахановской готовы к эксплуатации. «Пока идут остальные работы, открываем движение по четырем полосам — по две в каждую сторону», — подчеркнул глава региона. Общественный транспорт начнет курсировать по дороге с 8 декабря.

В рамках реконструкции рабочие продолжат обустраивать недостающие тротуары и велодорожку, а также завершат работы на трамвайных путях. Планируется, что трамваи начнут курсировать по улице Карпинского в конце декабря. По данным дептранса, речь идет о двух маршрутах — №11 и 12.