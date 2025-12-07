«Человек-бензопила» прорвался на экраны

Аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» борется за лидерство в российском прокате. По данным Единой автоматизированной информационной системы, аниме возглавило список в день премьеры, 4 декабря. Сборы превысили 23 млн руб. По итогу уикенда проект может претендовать на 90 млн руб. Японский релиз — это прямое продолжение истории популярного аниме-сериала «Человек-бензопила». В позапрошлом году он стал одним из самых обсуждаемых в США и Европе, в частности, там находили отсылки к работам Тарантино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MAPPA Фото: MAPPA

В новом фильме действие разворачивается в мире, где реальностью стали демоны, ожившие людские страхи. Главный герой — охотник на этих монстров, юноша по имени Дэндзи. Он сам — гибрид человека и демона и в момент критической опасности превращается в Человека-бензопилу.

Фильм разделен на две контрастные по содержанию части: первая половина посвящена романтической линии, а вторая — динамичному экшену. На агрегаторе Rotten Tomatoes «История Резе» получила 96% положительных отзывов от критиков и 98% — от зрителей. Рецензенты отмечают, что анимационной студии MAPPA удалось объединить эмоциональную подростковую драму с масштабными сражениями и фирменной стилистикой франшизы. У «Человека-бензопилы» есть и другие достоинства, говорит автор журнала Soyuz.ru Сергей Дергунов: «На первый взгляд, это аниме про шумный дикий экшен с битвами, шутками и заводной музыкой. На самом деле история немного глубже. Фильм рассказывает о том, как не потерять себя, когда весь мир требует быть монстром. Все-таки Дэндзи — просто мальчишка, выросший в нищете и насилии. Он мечтает о доме, тепле, хочет, чтобы его заметили и полюбили. И в его жизни появляется загадочная Резе. Она смотрит на него не как на оружие, а как на человека, лишенного детства. Их отношения трогают, пусть они и развиваются на фоне безумного экшена, в котором явно не до нежностей. У аниме есть проблемы: сюжет местами сжат, хаотичен, пытается уместить целый сериал в полный метр. Однако искренность, этот особый юношеский задор и смелость подкупают».

«История Резе» вышла в Японии 19 сентября 2025 года. В мировой прокат, включая Россию, картина попала с задержкой. Фанаты ждали продолжения целых три года. Первый сезон аниме, вышедший в 2022 году, был неоднозначно принят в Японии из-за существенных отступлений от первоисточника, манги. Это побудило создателей избрать для фильма более классический подход, пояснил редактор игрового раздела на Film.ru и автор проекта «Покебол с предсказанием» Сергей Сергиенко: «Я практически уверен, что те, кто попытаются его смотреть с нуля, будут в недоумении от того, что увидят. Тем не менее у меня уже проходил показ, и прием у зала был очень даже положительный. Речь о кинотеатре "Иллюзион", был полный аншлаг, билеты разлетелись буквально за несколько дней после начала продаж. Это очень хорошо показывает отношения к японской анимации в современном кинотеатральном прокате в России.

Что касается самого фильма, то это достаточно интересная история. У нас есть главный герой Дэндзи, 16-летний подросток, который вынужден сражаться с демонами. История по большей части сосредоточена не столько на его буднях охотника на демонов, сколько на более романтическом приключении с девушкой Резе. Хотя, естественно, с ней тоже все не так просто, и, в конце концов, история становится гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

При этом вышедший фильм уже не так сильно похож на то, что делали в 2022-м. Он куда более традиционно снят и сделан как абсолютно классическое аниме.

Но лично мое мнение: "История Резе" несколько потеряла свой шарм. Сериал был необычен тем, что снимался как полноценное кино. Речь не про то, что это очень зрелищно или что-то в этом роде, а про изобразительный язык, который был выбран для экранизации. Именно более анимешную версию "Человека-бензопилы" принимают лучше, чем то, что пытались сделать в 2022 году».

Самым кассовым аниме в истории российского проката остается «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Сборы превысили 415 млн руб., а число проданных билетов перевалило за 1 млн.

Ангелина Зотина