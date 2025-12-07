Гонки на Васильевском острове закончились падением машины в Неву и смертью водителя
Рано утром 7 декабря кроссовер Haval пробил ограждение и вылетел в Неву на пересечении 21-й линии В.О. и набережной Лейтенанта Шмидта, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.
По данным Telegram-канала «Дорожный инспектор», двое соседей возвращались домой после вечеринки и решили устроить скоростной заезд по набережной. Все закончилось падением иномарки в Неву.
Один из приятелей смог выбраться на берег, несмотря на холодную воду, сильное течение и темноту. Второй скончался. По данным издания 78.ru, погибший был индивидуальным предпринимателем в сфере автомобильного грузового транспорта, работал на «Ленфильме».