Гонки на Васильевском острове закончились падением машины в Неву и смертью водителя

Рано утром 7 декабря кроссовер Haval пробил ограждение и вылетел в Неву на пересечении 21-й линии В.О. и набережной Лейтенанта Шмидта, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Автомобиль Haval, на котором двое приятелей решили совершить скоростной заезд. Один из них погиб при падении в Неву

Фото: Владимир Колодчук

Место аварии у Горного университета, где кроссовер Haval пробил ограждение и вылетел в Неву

Фото: Владимир Колодчук

Фото: Владимир Колодчук

По данным Telegram-канала «Дорожный инспектор», двое соседей возвращались домой после вечеринки и решили устроить скоростной заезд по набережной. Все закончилось падением иномарки в Неву.

Один из приятелей смог выбраться на берег, несмотря на холодную воду, сильное течение и темноту. Второй скончался. По данным издания 78.ru, погибший был индивидуальным предпринимателем в сфере автомобильного грузового транспорта, работал на «Ленфильме».

Андрей Маркелов

