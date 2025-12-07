Гонки на Васильевском острове закончились падением машины в Неву и смертью водителя

Рано утром 7 декабря кроссовер Haval пробил ограждение и вылетел в Неву на пересечении 21-й линии В.О. и набережной Лейтенанта Шмидта, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автомобиль Haval, на котором двое приятелей решили совершить скоростной заезд. Один из них погиб при падении в Неву Фото: Владимир Колодчук Место аварии у Горного университета, где кроссовер Haval пробил ограждение и вылетел в Неву Фото: Владимир Колодчук Следующая фотография 1 / 2 Автомобиль Haval, на котором двое приятелей решили совершить скоростной заезд. Один из них погиб при падении в Неву Фото: Владимир Колодчук Место аварии у Горного университета, где кроссовер Haval пробил ограждение и вылетел в Неву Фото: Владимир Колодчук

По данным Telegram-канала «Дорожный инспектор», двое соседей возвращались домой после вечеринки и решили устроить скоростной заезд по набережной. Все закончилось падением иномарки в Неву.

Один из приятелей смог выбраться на берег, несмотря на холодную воду, сильное течение и темноту. Второй скончался. По данным издания 78.ru, погибший был индивидуальным предпринимателем в сфере автомобильного грузового транспорта, работал на «Ленфильме».

Андрей Маркелов