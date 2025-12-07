Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опровергла утверждения BBC о применении боевого отравляющего вещества «Камит» во время разгона митингов в 2024 и 2025 годах. По данным грузинских спецслужб, Министерство внутренних дел не закупало «Камит» и для разгона демонстрантов использовали только слезоточивый газ из Израиля.

BBC утверждала, что спецназ МВД Грузии использовал «Камит», основываясь на состоянии здоровья пострадавших и данных от секретных информаторов. Последние предоставили ВВС служебную информацию с официальными кодами примененных химикатов. Однако СГБ Грузии утверждает, что эти сведения не соответствуют действительности.

Несмотря на опровержение, оппозиционная общественность Грузии требует международного расследования. Вечером в субботу в Тбилиси прошло несколько шествий протеста, которые объединились на проспекте имени Шота Руставели у здания парламента. Там в конце ноября и декабре 2024 года происходили столкновения между демонстрантами и силами спецназначения МВД.

Георгий Двали, Тбилиси