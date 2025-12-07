В Новороссийске экс-директор планетария осуждена за взятку

Вступил в силу приговор бывшему директору новороссийского планетария Татьяне Малаховой, которая признана виновной в даче взятки в сумме 100 тыс. руб. сотруднику ФСБ за отказ от проверок антитеррористической защищенности. Судебный акт опубликован в базе ГАС «Правосудие». Подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Татьяна Малахова возглавляла муниципальное автономное учреждение (МАУ) города Новороссийска «Планетарий им. Ю. А. Гагарина» с 2012 года и была уволена, ей запрещено заниматься деятельностью в сфере образования и культуры в течение трех лет.

По версии обвинения, директор планетария была обеспокоена проверками, которые проводил в учреждении сотрудник ФСБ. Проверяющий обнаружил, что в планетарии нарушаются нормы антитеррористической безопасности, что создавало угрозу работникам и посетителям. Директор Татьяна Малахова получила предписание исправить недочеты, в противном случае руководителю учреждения грозила дисциплинарная ответственность. Однако госпожа Малахова решила договориться с оперативником о прекращении проверок, предложив тому взятку.

Разговор сотрудника ФСБ с директором МАУ «Планетарий им. Ю. А. Гагарина» состоялся в кабинете Татьяны Малаховой. Женщина положила на стол папку с деньгами, придвинула к оперативнику и сказала: «Посмотрите». Вслед за этим в помещение вошли другие сотрудники ФСБ и задержали госпожу Малахову.

В ходе следствия и суда Татьяна Малахова признала вину и просила не наказывать строго, принимая во внимание ее активную гражданскую позицию и вклад в развитие культуры.

Анна Перова, Краснодар