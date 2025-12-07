Около 5 тыс. человек приняли участие в торжествах в честь святой Екатерины в Екатеринбурге

В Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге прошло главное праздничное богослужение в честь Дня святой Екатерины. В нем приняли участие около 5 тыс. человек, сообщили в Фонде святой Екатерины.

Фото: Фонд Святой Екатерины

Службу провели митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и девять архипастырей. После богослужения верующие прошли крестным ходом до часовни святой Екатерины, где хранится частица ее мощей.

Екатерина Александрийская (287–305) — христианская великомученица. Была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время правления императора Максимина (305–313). Приняла христианскую веру, за отказ от нее отречься была казнена через отсечение головы. По преданию, из раны вместо крови вытекло молоко.

«Святая Екатерина — герой мира. Она отдала свою жизнь, свою юность, свои перспективы, свой талант за веру, за верность и за ту истину, которую она открыла. И мой город носит ее имя, посвящен такому удивительному человеку, которая стала настоящим героем, почитающимся во всем мире»,— отметил митрополит Евгений.

Алексей Буров