СКА и «Амур» переписали сценарий

Хоккеисты СКА проиграли «Амуру» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:4. Игра должна была пройти в Петербурге, но состоялась в Хабаровске, где команды играли матч накануне. Вторая встреча, как и первая, развивалась по непредсказуемому сценарию. Ее судьбу решила серия буллитов, которую лучше исполнили игроки дальневосточной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА уступил на «своей» площадке 3:4, но все же завоевал очко за ничью, так как игра перешла в дополнительное время

Фото: ХК СКА СКА уступил на «своей» площадке 3:4, но все же завоевал очко за ничью, так как игра перешла в дополнительное время

Фото: ХК СКА

На этот раз именно СКА выступил в роли хозяина матча. Игроки из Петербурга вышли на лед в темной форме, которая закреплена в КХЛ за теми, кто принимает соперников на своей площадке. Так произошло потому, что матч между СКА и «Амуром» не смогли провести в городе на Неве в запланированную календарем дату: Ледовый занят под концерт, и хоккеистов приютил Хабаровск, раз уж армейцы прилетели туда на выезд. КХЛ не стала возражать против такой рокировки.

Матч накануне, в котором «Амур» принимал СКА, завершился победой петербуржцев со счетом 2:1. Причем они добыли ее в овертайме, уйдя от поражения за несколько секунд до конца основного времени.

Многие думали, что сценарий ответной встречи изменится: будет, например, много заброшенных шайб. Но первый период снова, как и в субботу, не принес голов. Заслуга в этом принадлежит голкиперам команд. Причем, если тренеры «тигров» выбрали нового вратаря на второй матч (Дамира Шаймарданова сменил Максим Дорожко), то наставники СКА ничего менять не стали. Сергей Иванов, прекрасно проведший субботнюю дуэль, вышел защищать ворота и в воскресенье.

Во второй двадцатиминутке обе команды взвинтили скорости, пошли удаления. И, когда «гости» получили шанс «реализовать лишнего», счет неожиданно открыли «хозяева». Игрок «Амура» ошибся с передачей, Матвей Поляков бросил в прорыв канадского форварда СКА Джозефа Бландизи, и тот изящно переиграл вратаря хабаровской команды.

Армейцам во втором отрезке удалась еще одна результативная атака. На этот раз они уже играли в большинстве. И отличился заброшенной шайбой тот же Матвей Поляков, которому ассистировал из-за ворот Николай Голдобин.

Удержать счет на табло армейцам не удалось. В середине третьего периода их оборона за неполную минуту провалилась дважды. Сначала с близкого расстояния цель поразил нападающий «Амура» Кирилл Слепец: помог ему рикошет от клюшки защитника СКА Данилы Галенюка. А буквально в следующей атаке выход один на один с вратарем петербуржцев реализовал форвард «тигров» Ярослав Лихачев, который отличился заброшенной шайбой накануне. Армейцы оказались в состоянии грогги, особенно их вратарь. Только этим можно объяснить, что еще через несколько минут «Амур» провел третий гол. При этом его игрок нарушил правила и на четыре минуты отправился на скамейку запасных. Игроки СКА, впрочем, быстро сравняли счет: точный бросок удался Марату Хайруллину.

Овертайм прошел без заброшенных шайб. А на серию буллитов тренерский штаб «Амура» выпустил 21-летнего вратаря Виктора Кобозева, который не провел в чемпионате ни одного матча. Этот ход сработал. Сергей Плотников и Марат Хайруллин, нападающие СКА, свои попытки не реализовали. А два игрока «гостей» переиграли вратаря СКА Иванова, который к тому моменту уже чувствовал себя не очень хорошо.

СКА уступил на «своей» площадке 3:4, но все же завоевал очко за ничью, так как игра перешла в дополнительное время. Сейчас армейцы на седьмом месте в Западной конференции КХЛ. На три очка они опережают «Шанхайских драконов». 16 декабря эти команды встретятся между собой в Ледовом дворце. Сейчас в чемпионате перерыв из-за турнира «Кубок Первого канала» с участием сборной России.

Кирилл Легков