Петербург празднует день рождения Эрмитажа масштабным световым шоу

Санкт-Петербург празднует 261-ю годовщину со дня основания Государственного Эрмитажа, сообщает пресс-служба Смольного. Праздник приурочен ко дню памяти императрицы Екатерины II, основавшей главный музей России.

В честь юбилея на Дворцовой площади проходит масштабное световое шоу, посвященное в этом году также 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Традиционно 9 декабря в Георгиевском зале состоится торжественный вынос исторических знамен и штандартов Российской Императорской армии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем поздравлении поблагодарил весь коллектив Эрмитажа — ученых, хранителей, реставраторов — за труд по сохранению бесценных коллекций, реставрацию дворцов и просветительскую работу, пожелав им новых успехов в служении культуре.

Андрей Маркелов