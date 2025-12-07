Умер режиссер фильма «Ребро Адама» Вячеслав Криштофович

Режиссер Вячеслав Криштофович умер в Киеве в возрасте 78 лет. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов в Telegram-канале.

«Печальная весть из Киева, откуда и так каждый день приходят смертельные новости. Умер Вячек. Так, и только так называли его друзья и приятели; я тоже принадлежал к их кругу… Вячек был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом»,— написал господин Плахов.

Вячеслав Криштофович родился 26 октября 1947 года в Киеве. Его отец был актером и заведующим труппой Киевского драматического театра имени Леси Украинки, мать — киноинженером. В 1971 году господин Криштофович окончил режиссерский факультет киноотделения КГИТИ имени Ивана Карпенко-Карого. С 1970-го работал режиссером на киностудии имени Александра Довженко, а с 1991-го стал преподавать в КГИТИ.

Фильмография Вячеслава Криштофовича насчитывает свыше 30 кинокартин. Среди них — фильмы «Ребро Адама» (1990), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986), «Перед экзаменом» (1977), а также сериал «Седьмое небо» (2005). В 2000 году режиссер также был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Украины, а в 2022-м получил государственную премию страны имени Александра Довженко.