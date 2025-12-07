В Каменске-Шахтинском произошло возгорание на мусорном полигоне

Возгорание отходов произошло на мусорном полигоне в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Причины произошедшего устанавливаются. Уточняется, что открытого горения нет, площадь тления составляет около 50 кв. м. Пожарные ликвидируют очаги тления пересыпкой грунтом: на месте работают четыре самосвала по 40 т каждый, экскаватор, погрузчик, гусеничный бульдозер.

Константин Соловьев