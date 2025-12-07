Сербы вернули косовский север

Сербы вернулись во власть на севере Косово — в конце минувшей недели вступили в должность мэры четырех расположенных там городов с преимущественно сербским населением. Тем самым завершился длившийся три года бойкот органов власти со стороны косовских сербов, сопровождавшийся вооруженными столкновениями и ростом напряженности между Белградом и Приштиной. Сербские лидеры признали бойкот ошибкой, а их возвращение во власть, прошедшее под государственными символами Косово, приветствовали и в Приштине, и в Евросоюзе. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Вступление в должность мэров всех четырех городов севера Косово, где проживают преимущественно сербы, прошло в конце недели в зданиях местных администраций в присутствии многочисленных журналистов местных и иностранных СМИ. Ажиотаж вокруг этого события был вызван тем, что сербы вернулись в органы власти Косово спустя три года после того, как в ноябре 2022 года вышли из них, объявив бойкот в знак протеста против замены сербских автомобильных номеров на косовские.

В итоге на выборах весной 2023 года, прошедших из-за сербского бойкота при рекордно низкой явке всего в 3,5%, мэрами четырех северных городов стали албанцы.

Лидеры косовских сербов тут же предупредили, что не допустят «оккупации севера».

С тех пор все последующие три года сопровождались вооруженными столкновениями сербов с косовской полицией и спецназом, которые активно применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате вооруженного нападения сербов на стражей порядка осенью 2023 года был убит один косовский полицейский и трое нападавших.

Разумеется, все это вело и к обострению отношений между Приштиной и Белградом, который очень жестко реагировал на обострение ситуации на севере Косово. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в высшую степень боеготовности, а в Минобороны страны приказали военным «срочно выдвигаться» в сторону границы с Косово. В итоге инициированный Западом диалог между Белградом и Приштиной о нормализации отношений был практически полностью заморожен на годы.

Нынешней осенью партии косовских сербов отказались от бойкота и приняли участие в прошедших в октябре местных выборах, ожидаемо победив во всех четырех городах на севере. В ходе предвыборной кампании они признали, что бойкот органов власти был ошибкой, но оправдывали его желанием привлечь внимание мирового сообщества к «тяжелому положению сербов в Косово».

«Настала пора закрыть тот темный период и снова почувствовать гордость за многоэтнический характер и совместное проживание»,— объявил после принесения присяги новый мэр-серб Северной Митровицы Милан Радоевич.

А встретившийся с избранными сербскими депутатами и мэрами глава Управления правительства Сербии по Косово Петар Петкович выразил уверенность в том, что «возвращение сербских муниципалитетов на севере Косово народу важно для выживания сербского народа и его будущего».

Возвращение сербов во власть на севере Косово горячо поддержали в Евросоюзе, расценив это как «важный шаг на пути к будущему конструктивному взаимодействию».

Приветствовали вступление в должность мэров-сербов четырех северных городов и власти в Приштине. «Все прошло в полном порядке и в соответствии с положениями конституции Республики Косово»,— написал в соцсетях косовский министр по делам местного самоуправления Эльберт Красничи, пожелавший новым градоначальникам-сербам «успешной и плодотворной работы».

Позитивная реакция косовского министра вполне объяснима. Церемонии вступления в должность мэров-сербов и принесения ими присяги прошли под государственной символикой Косово — национальным флагом и портретом президента республики Вьосы Османи. А косовские СМИ в материалах об этом событии неизменно подчеркивали: «Смены символики больше не будет».