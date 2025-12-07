Вооруженные силы России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Поражение российские войска нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в ведомстве.

За сутки силы противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун», следует из публикации. Кроме того, ПВО уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Под контроль российских войск перешли села Ровное в ДНР и Кучеровка в Харьковской области Украины. Кучеровку заняли подразделения группировки войск «Запад», Ровное — военные группировки «Центр».