СКА уступил «Амуру» в серии буллитов и прервал серию из трех побед подряд

Петербургский СКА уступил хабаровскому «Амуру» в серии послематчевых буллитов в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи, проходившей на Дальнем Востоке 7 декабря, завершилось со счетом 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард СКА Джозеф Бландизи, забросивший первую шайбу в ответной игре с хабаровским «Амуром» 7 декабря

Фото: Пресс-служба СКА Форвард СКА Джозеф Бландизи, забросивший первую шайбу в ответной игре с хабаровским «Амуром» 7 декабря

Фото: Пресс-служба СКА

Счет в игре удалось открыть в середине второго периода, на 29-й и 31-й минуте отличились форварды армейцев Джозеф Бландизи и Матвей Поляков. Первый забросил при игре в большинстве, второй — при игре в меньшинстве.

В середине третьего периода хозяева встрепенулись и восстановили статус-кво усилиями Кирилла Слепца, Ярослава Лихачева. На 54-й минуте «тигры» и вовсе вышли вперед после броска Кирилла Петькова.

Подопечных Игоря Ларионова спустя две минуты спас Марат Хайруллин, который также отличился при игре в большинстве. Овертайм победителя не выявил, в серии буллитов точнее оказались хозяева. В финальной дуэли с голкипером армейцев Алекс Бродхерст оказался хитрее.

Таким образом СКА прервал свою победную серию из трех матчей (последней была победа над «Амуром» в первой игре в Хабаровске, которая прошла 6 декабря— Ъ). В следующем туре петербуржцы примут в Ледовом дворце своих «соседей» — «Шанхайских драконов». Игра пройдет 16 декабря.

Андрей Маркелов