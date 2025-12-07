В Самарской области задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Сотрудники полиции задержали 20-летнюю жительницу Сызрани по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, в отдел полиции поступило сообщение о возможной причастности жительницы Сызрани к сбыту запрещенных веществ. Сотрудники полиции осмотрели квартиру в доме на ул. Ватутиной, в которой проживает подозреваемая. Во время осмотра изъяли сверток с порошкообразным веществом, электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения общей массой 123 гр, что относится к крупному размеру.

Задержанная признала вину в совершении преступления и рассказала, что приобрела наркотик через интернет для дальнейшей реализации путем тайников. Но она не смогла довести свой умысел до конца, так как ее задержали.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста. Ее проверяют на причастность к иным преступлениям.

Руфия Кутляева