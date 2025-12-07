Управлять бизнесом скончавшегося владельца центрального рынка будет его супруга

Доверительным управляющим долями ООО «Торговый комплекс “Центральный”» и ООО «Молодежный культурный центр» назначена Людмила Шенгелия. Она является супругой скончавшегося владельца обществ Реваза Шенгелии. Соответствующая запись внесена в «СПАРК-Интерфакс» 5 декабря. Доли в компаниях переходят ей в порядке наследования.

Фото: Андрей Коршунов

Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни. Господин Шенгелия владел ООО «Торговый комплекс “Центральный”», которое управляет Центральным рынком. В качестве ИП ему принадлежит ряд участков, на которых расположен торговый объект. ТК «Центральный» управляет самым большим торговым объектом на территории города, который занимает площадь около 10 га в центре города. В последние годы застройщики вели переговоры о выкупе земель под Центральным рынком с целью их комплексного редевелопмента.

Недавно предприниматель создал ООО «Молодежный культурный центр» — организацию, занимающуюся дополнительным образованием детей и взрослых. Также ему принадлежит по 100% долей в ООО «ТЦ “Мотовилихинский“».