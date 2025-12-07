В Челябинске завели дело после ДТП с маршруткой и пострадавшими

Следственный отдел по Ленинскому району Челябинска возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Поводом стало ДТП с маршруткой, в котором пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным управления Госавтоинспекции по городу, утром 7 декабря около дома 27а на Копейском шоссе 29-летний водитель маршрутного такси «ПАЗ», двигавшегося по маршруту №129, не справился с управлением и въехал в столб. Травмы получили три пассажира и сам водитель. На место происшествия выезжал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Евгений Резаев.

Следователи истребовали документы об организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности, в том числе о техническом состоянии машины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, по факту аварии проверку устроила прокуратура Челябинска.