В Краснодаре водитель «Газели» насмерть сбил 22-летнюю девушку

ДТП со смертельным исходом случилось утром воскресенье, 7 декабря, в Краснодаре. Около 6:35 водитель автомобиля «Газель» сбил 22-летнюю девушку, которая шла навстречу движению по обочине. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда автомобиля скорой помощи, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скрин с видео Фото: скрин с видео

Как прокомментировал ДТП заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Краснодару Валерий Труфанов, трагедия произошла на втором километре трассы Краснодар — Кропоткин (в районе ТРЦ OZ Mall).

«Водитель автомобиля “Газель” 1976 года рождения двигался по автодороге со стороны хутора Ленина в сторону Краснодара. На втором километре он совершил наезд на девушку 2003 года рождения, которая двигалась по обочине навстречу движению транспорта. <…> На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП устанавливаются»,— рассказал господин Труфанов.

Василий Хитрых