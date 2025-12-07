Банкиров ждут из-за границы

Суд в Москве заочно арестовал бывших топ-менеджеров банка «Солидарность» Александра Мячикова и Марину Беспалову. По версии следствия, они выдавали заведомо невозвратные кредиты, ущерб от действий фигурантов оценивается почти в 1,7 млрд руб.

Басманный райсуд столицы удовлетворил ходатайства ГСУ СКР о заочном аресте на два месяца бывших председателя правления банка «Солидарность» Марины Беспаловой и члена совета директоров кредитного учреждения Александра Мячикова. Им инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания фигурантов на территории РФ или их экстрадиции из-за границы.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В марте того же года фигуранты были объявлены в федеральный розыск, а в ноябре — в международный. Для того чтобы материалы направить в Интерпол, требуется решение российского суда об аресте.

Ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, следователь указывал, что, находясь на свободе, обвиняемые могут надавить на свидетелей, помешать сбору доказательств по делу или иным образом воспрепятствовать предварительному расследованию. Представитель Генпрокуратуры ходатайства следователя поддержала.

Адвокат госпожи Беспаловой заявил, что у его подзащитной нет намерения скрываться от следствия. В конце года она всегда уезжает за границу, чтобы «поправлять здоровье», зимой ее в России не бывает никогда, заверил защитник.

Также он добавил, что с момента объявления госпожи Беспаловой в розыск никто из следователей по ее делу ни разу не пытался связаться с ним и хотя бы вручить повестку. По данным “Ъ”, госпожа Беспалова в данный момент находится в Грузии. Туда она выехала за десять дней до возбуждения в отношении нее уголовного дела. Местоположение господина Мячикова не установлено.

Подробности дела пока неизвестны. По некоторым данным, господа Мячиков и Беспалова, используя служебное положение, выдавали из средств банка заведомо невозвратные кредиты различным юридическим лицам. Одним из них, по данным “Ъ”, был банк «Северный кредит». Ущерб от действий фигурантов, по оценке следователей, составил 1,69 млрд руб.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Солидарность» 15 декабря 2017 года. В апреле 2018 года кредитное учреждение было признано банкротом, функции конкурсного управления были переданы АСВ. В том же году лицензия была отозвана и у банка «Северный Кредит». В апреле 2021 года АСВ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требование привлечь топ-менеджмент банка «Солидарность» к субсидиарной ответственности на сумму порядка 8 млрд руб.

В декабре 2020 года АСВ подало арбитражный иск к управленцам банка «Солидарность» на 1,69 млрд руб.

В иске было указано, что ими «были предоставлены кредиты техническим юридическим лицам, а также уступлена рыночная ссудная задолженность юридических лиц взамен ценных бумаг неравноценной стоимости». В числе ответчиков были Александр Мячиков, Марина Беспалова и члены правления банка Светлана Гончаренко, Дмитрий Жуков, Вячеслав Зиняков, Тамара Семеютина и Евгений Стулов.

Оба иска были отклонены, после этого АСВ обратилось в правоохранительные органы с заявлением об уголовном преступлении банкиров.

Ефим Брянцев