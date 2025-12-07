Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Железноводске задержали водителя с поддельным удостоверением

В Железноводске полицейские задержали 38-летнего жителя станицы Константиновской, который использовал поддельное водительское удостоверение категории C. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инспекторы остановили автомобиль в поселке Иноземцево. Предъявленный документ вызвал подозрения, а проверка по базам данных показала, что права категории C водитель никогда не получал. Задержанного доставили в городской отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств. Мужчина рассказал, что нашел в сети объявление об оказании помощи в получении водительских прав. Для изготовления документа он передал неизвестному лицу в мессенджере свою фотографию и персональные данные. Стоимость услуги была оценена в 95 тыс. руб.

По факту использования поддельного документа возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность продавца фальшивого удостоверения.

Константин Соловьев

