В Железноводске задержали водителя с поддельным удостоверением

В Железноводске полицейские задержали 38-летнего жителя станицы Константиновской, который использовал поддельное водительское удостоверение категории C. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инспекторы остановили автомобиль в поселке Иноземцево. Предъявленный документ вызвал подозрения, а проверка по базам данных показала, что права категории C водитель никогда не получал. Задержанного доставили в городской отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств. Мужчина рассказал, что нашел в сети объявление об оказании помощи в получении водительских прав. Для изготовления документа он передал неизвестному лицу в мессенджере свою фотографию и персональные данные. Стоимость услуги была оценена в 95 тыс. руб.

По факту использования поддельного документа возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность продавца фальшивого удостоверения.

Константин Соловьев