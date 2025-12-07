Инвестиции в основной капитал организаций Удмуртии снизились на 2% к сентябрю

Объем инвестиций в основной капитал организаций Удмуртии в январе—сентябре составил 144 млрд руб. По данным Удмуртстата, год к году сокращение в сопоставимых ценах на 2%. Для сравнения, в РФ прирост показателя на 0,5%, в ПФО — на 0,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Следует отметить, что в округе динамика различается: если в Татарстане объем инвестиций за указанный период возрос на 23,2%, то в Нижегородской области показатель снизился на 16,9%. По этому индексу Удмуртия занимает седьмое место в ПФО.

Больше всего (34% объема) в Удмуртии инвестировано в машины и оборудование, включая хозинвентарь, — 49 млрд руб. На втором месте (29,1%) — жилые здания и помещения, на которые направлено 41,9 млрд руб. Замыкают тройку (26,1%) нежилые здания и сооружения, а также расходы на улучшение земель — 37,6 млрд руб.

Объем инвестиций на душу населения в Удмуртии составил 100,6 тыс. руб. По этому показателю республика заняла седьмое место в ПФО, расположившись между Башкортостаном и Саратовской областью — 109,7 и 83,5 тыс. руб. соответственно. Первое место в округе занимает Татарстан с показателем 292,7 тыс. руб. Аутсайдер — Марий Эл с объемом инвестиций 46,9 тыс. руб. на душу населения.

Инвестиции в средние и крупные организации составили 90,6 млрд руб. Из них собственные средства 64,9 млрд руб. (71,6%). Остальные 25,7 млрд руб. — привлеченные. Они сформированы в первую очередь за счет бюджетных средств и кредитов в банках — 12,9 и 9,4 млрд руб. соответственно. Оставшееся — заемные средства других организаций, средства государственных внебюджетных фондов и другие привлеченные средства.

В первую очередь средние и крупные организации инвестировали в обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых — 30,2 (33,3%) и 20,6 млрд руб. (22,7%). Тройку замыкает деятельность по операциям с недвижимостью — 8,2 млрд руб. (9,1%).