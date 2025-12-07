Застройщику ЖК «Морской» в Темрюке предъявили требования на 539 млн рублей

Временный управляющий ООО «СЗ “Мегастрой”» (компания ввела в строй три жилых дома ЖК «Морской» в Темрюке) Дмитрий Федотов сообщил о поступлении в адрес компании четырех заявлений от кредиторов. Общая сумма требований, которые могут войти в реестр, составляет 538,8 млн руб. Информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Самым крупным требованием является требование АО «Банк “Дом.РФ”» на сумму 449,8 млн руб. по кредитному договору от 30 сентября 2020 года. Требования возникли в связи с ненадлежащим исполнением обязательств.

От Дмитрия Беседина получено заявление об установлении размера требований в размере 47,3 млн руб. вследствие ненадлежащего исполнения застройщиком обязательств по договору купли-продажи результатов проектно-изыскательских работ от 25 февраля 2022 года, а также векселя и договоров беспроцентных займов.

От ООО «Альфастройподряд» поступило требование на 39,3 млн руб. вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, а от физического лица Сергея Соколова — на 2,4 млн руб. вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по договору целевого займа.

Согласно определению Арбитражного суда Краснодарского края от 22 октября 2025 года, ООО «СЗ “Мегастрой”» само обратилось месяцем ранее с заявлением о признании себя банкротом. От АО «Банк “Дом.РФ”» поступило ходатайство об установлении ему статуса кредитора в рамках настоящего дела. В суде представитель банка возражал против введения в отношении должника процедуры банкротства.

В обоснование заявленных требований должник сослался на то, что имеет размер долга 848,7 млн руб. Суд установил, что у застройщика имеется имущество (объекты недвижимости, находящиеся в залоге у АО «Банк ДОМ.РФ») для финансирования процедуры банкротства. Доказательств неликвидности данного имущества (невозможности его реализации) суду не представлено.

В итоге краевой арбитражный суд определил ввести в отношении ООО «СЗ “Мегастрой”» процедуру наблюдения. Утвердить временным управляющим Дмитрия Федотова. Рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения назначено на 26 января 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ “Мегастрой”» зарегистрировано в Геленджике в 2019 году. Уставный капитал компании 10 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар Дмитрий Беседин, являющийся также собственником и гендиректором строительной компании «АСП» (Геленджик). По итогам 2024 года выручка «Мегастроя» составила 834 млн руб., чистая прибыль — 8,9 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2024 года — 49,4 млн руб., дебиторская — 17,5 млн руб.

По информации Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», три жилых дома ЖК «Морской» в Темрюке застройщик ввел с задержкой. В них 364 квартиры. Общая площадь — 17,75 тыс. кв. м. В настоящее время у застройщика отсутствуют активные проекты долевого строительства.

Дмитрий Михеенко