Россияне склоняются к родным горам

Российские горнолыжные курорты бьют рекорды по турпотоку. В топе — Шерегеш и Архыз. По данным оператора «Алеан», за последние годы число бронирований на этих курортах удвоилось. Далее идут Домбай, Белокуриха и Приэльбрусье, спрос на них вырос примерно на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Рост популярности отечественных курортов связан с развитием инфраструктуры и улучшением транспортной доступности, отметил вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин: «Внутренний туризм показывает рост около 4,5%, но именно горнолыжные путешествия — все-таки приятное исключение, так как в этом сегменте спрос в пиковые даты очень существенный и может превышать 20% и более. Но, увы, и стоимость тоже увеличивается из-за инфляции, затрат отелей. Средний рост цен составляет от 10% и более год к году. Зон катания много, мы видим, что глубина бронирования тоже увеличилась, так как есть дефицит мест. Если говорить о среднем чеке, то он очень сильно отличается от сезонности. Конечно, в новогодние праздники он выше, как правило, на 50 с лишним процентов. Нужно учитывать и ски-пасс, есть различные виды тарифов в зависимости от дня недели, времени катания».

Зимний сезон на горнолыжных курортах Сочи стартовал 1 декабря, а «Роза Хутор» откроет склоны 19-го числа. Впрочем, из-за теплой погоды или недостаточного количества снега в горах даты могут сместиться. Сейчас каждое второе бронирование приходится именно на Красную Поляну, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Она принимает около половины туристов, соответственно, отсутствие роста там создаст проблему в целом для статистики горнолыжных поездок. Кировск, Мурманская область тоже в плюсе на 10%, Шерегеш — в небольшом минусе на 5-7%. Очень сильно влияет стоимость перелетов на новогодние даты. Так, рейс Москва-Сочи-Москва будет стоить около 40 тыс. руб. на одного в два конца, чтобы слетать на Шерегеш придется потратить 65-69 тыс. руб. Понятно, что такая цена перелета делает проблемной поездку в Кузбасс для туристов из Москвы или из Центральной России. Особенно, если мы будем учитывать, что Шерегеш — это молодежный курорт и, конечно, эта аудитория не будет платить такие деньги за перелет».

А что со спросом на зарубежные горнолыжные курорты, включая альпийские? На этот вопрос “Ъ FM” ответил заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «По-прежнему пользуются популярностью Альпы, несмотря на то, что сложно стало с визами и нет прямых перелетов. Туристы в большинстве своем летают через Стамбул турецкими авиалиниями, есть также варианты через Баку на азербайджанских авиалиниях. Основные аэропорты это, как правило, Милан и Женева. Цена билетов начинается где-то от 80 тыс. руб. и выше. Есть и недорогое предложение, оно в последнее время пользуется большей популярностью. Если в последние пару лет бронировали в основном дорогие туры, поскольку билет все равно обходится в немаленькую сумму, то сейчас появились и более экономичные варианты.

Например, во Франции апартаменты на семью можно снять в пределах €1 тыс. за неделю. В Альпах ски-пассы сильно не подорожали, их стоимость — от €300 до €400 в зависимости от курорта.

Сейчас пользуется спросом, например, азербайджанский курорт Шахдаг. Есть прямой перелет в Баку, трансфер из аэропорта займет примерно три часа. Там, конечно, существенно подешевле, чем в Альпах. Сербский Копаоник тоже пользуется спросом, в Белград тоже доступен прямой перелет. И бюджет поездки тоже значительно меньше по сравнению с Альпами. Перелет сербскими авиалиниями до Белграда обойдется в сумму €700-€900. Проживание будет стоить примерно столько же, за €700 можно вполне вдвоем разместиться, даже с полупансионом. На волне спроса и КНР, начались запросы на ее горнолыжные курорты. Но пока что мы их не предлагаем, потому что в основном местные курорты рассчитаны на самих китайцев, для россиян там, боюсь, пока не очень подходящая инфраструктура».

Как отмечают эксперты, больше половины бронирований на горнолыжных курортах приходится на путешествия вдвоем. Семьи занимают около пятой части спроса, одиночные туристы — 15%. При этом каждая десятая поездка — деловая.

Андрей Дубков