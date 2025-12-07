Дефицит бюджета Нижегородской области увеличат до 68,4 млрд рублей

Минфин Нижегородской области внес в заксобрание проект поправок к областному бюджету 2025 года. Доходы планируется уменьшить на 8,7 млрд руб. — до 345,8 млрд руб., расходы сократятся на 4,5 млрд руб. и составят 414,3 млрд руб. Дефицит увеличится на 4,2 млрд руб. — до 68,4 млрд руб., следует из проекта закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доходы областной казны в основном сократятся из-за снижения налоговых и неналоговых доходов. Расходы уменьшатся в связи с поддержкой семей при рождении ребенка, которые предпочли ежемесячные пособия единовременной выплате, а также переносом на 2026 год субсидии Фонду развития территорий на строительство жилья для обманутых дольщиков и контрактов по проекту «Семейный квартал».

Поправки к областному бюджету заксобрание рассмотрит в декабре.

Владимир Зубарев